16-летний школьник прошел курс наркоторговли и вместе с другом стал закладчиком

В Крыму задержали 16-летнего школьника и его подельника за наркоторговлю

В Крыму задержали 16-летнего подростка и его 19-летнего подельника, занимавшихся наркоторговлей. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в мае школьник, получив предложение о заработке, решил заняться распространением наркотиков в Симферополе. Он прошел удаленный курс обучения конспирации и устройству тайников. Затем он получал от куратора информацию о закладках и, расфасовывая их на более мелкие, делал свои. На банковский счет он получал вознаграждение. В помощь себе он взял 19-летнего друга, в задачу которого входило наблюдение за обстановкой во время подготовки тайника.

Сообщники были установлены и задержаны в ходе спецмероприятий сотрудниками полиции. При себе у подельников находилось 17 упаковок с наркотическим веществом.

Ранее в Бурятии сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, а тот рассказал им про наркотики в своем рюкзаке.