МИД раскрыл статус высланных в рамках обмена с Западом российских оппозиционеров

МИД: высланные в рамках обмена с Западом россияне сохранили права граждан РФ

Обмененные 1 августа со странами Запада оппозиционеры, как и все остальные граждане России могут подать на получение загранпаспорта в стране пребывания. Об этом заявили в МИД России в ответ на запрос «Ленты.ру».

Все граждане Российской Федерации, находящиеся за ее пределами, имеют равные права независимо от цели и обстоятельств въезда на территорию иностранного государства, а также статуса, предоставленного им властями страны пребывания МИД России

Таким образом, в ведомстве ответили на вопрос о статусе выданных граждан России, часть из которых не имеет загранпаспортов. В министерстве добавили, что россияне могут подать заявление в любое «дипломатическое представительство или консульское учреждение в государстве пребывания» и оно «будет рассмотрено в установленном законом порядке».

1 августа в аэропорту Анкары состоялся крупнейший со времен после Холодной войны обмен заключенными между Россией, США и рядом европейских стран.

Среди обменянных были политики Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза (оба включены Минюстом России в реестр иноагентов), Лилия Чанышева, Ксения Фадеева и Вадим Останин (бывшие главы «Штабов Навального» (организация признана в России экстремистской, ликвидирована и запрещена); Чанышева и Фадеева включены в список террористов и экстремистов)), Андрей Пивоваров (бывший глава «Открытой России» (организация признана в России экстремистской, ликвидирована и запрещена), журналистка Алсу Курмашева (сотрудница татаро-башкирской службы «Радио Свобода» (признана в России иностранным агентом и нежелательной организацией), правозащитник Олег Орлов (признан в России иностранным агентом), художница Александра Сколиченко, петербургский юрист Герман Мойжес и политолог Демури Воронин.

Известно, что некоторые из обмененных россиян остались без загранпаспортов и каких-либо документов. В частности, об этом говорил Яшин.