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14:29, 3 августа 2024Бывший СССР

«Москва и Запад способны на переговоры». Почему обмен заключенными между Россией и США вызвал тревогу на Украине?

WP: обмен заключенными между США и РФ заставил Украину насторожиться

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Украина тревожно отреагировала на обмен заключенными между Россией, США и странами Европы. Так, по данным газеты The Washington Post (WP), мэр Киева Виталий Кличко с опасением отметил, что теперь такие обмены могут стать тенденцией, а украинцы на фоне этого с паникой относятся к возможному сокращению поставок оружия и денег из-за рубежа.

Журналисты издания отмечают, что официальные лица Украины обеспокоены прошедшей сделкой, так как она указывает на способность России и Запада к переговорам.

В Киеве давно беспокоятся, что сторонники, особенно США, могут начать секретные переговоры с Москвой. Украинские чиновники в пятницу настаивали на том, что они заставят президента [США Джо] Байдена выполнить его часто повторяемое обещание: «Ничего об Украине без Украины»

The Washington Post

В США заговорили о возможности начала движения Запада к миру на Украине

Тем временем экс-руководитель аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон считает, что крупный обмен заключенными между Россией и США дает основания рассуждать о возможности начала движения Запада к миру на Украине.

Уилкерсон также допустил, что власти Киева «тащат к алтарю» руководство Евросоюза и США. В то же время он указал на то, что Вашингтон противится прекращению огня и мирным переговорам. Уилкерсон выразил надежду, что Запад продвинется в данном направлении.

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сравнил переговоры по обмену заключенными с переговорами по теме Украины. По его словам, для переговоров по украинскому вопросу характерны «совсем другие принципы», такие как национальные интересы России и ее национальная безопасность. Пресс-секретарь заключил, что работа в этой области «ведется чуть-чуть в другом режиме и по другим принципам».

Это разные направления работы и совершенно разные ситуации... Эта работа, которая велась по линии ФСБ и ЦРУ, требовала очень сложных переговоров, составления очень сложных, филигранных цепочек, вовлеченности целого ряда стран. Но если говорить об Украине и о более комплексных международных проблемах, это совсем другое дело

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

Официальный представитель Кремля подчеркивал, что спецслужбы России продолжают работу по возвращению соотечественников, находящихся в заключении за границей.

Обмен заключенными связали с возможной победой Трампа на выборах

Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс выразил мнение, что масштабный обмен заключенными между государствами произошел из-за возможной скорой победы на выборах экс-президента Дональда Трампа. Вэнс считает, что кандидат от Республиканской партии «наведет порядок в мире».

Но мы должны спросить себя: почему они возвращаются домой? Я думаю, это потому, что «плохие парни» по всему миру понимают, что Дональд Трамп вот-вот вернется к власти, поэтому они наводят порядок. Это хорошо, и я думаю, что это свидетельство силы Дональда Трампа

Джей Ди Вэнскандидат в вице-президенты США

Между тем сам Трамп назвал сделку по обмену заключенными феноменальной для России. «Русские заключили отличную сделку. (...) Они заключили феноменальную сделку», — отметил политик.

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

При этом бывший американский лидер раскритиковал действия Вашингтона в этой сделке. В своей соцсети Truth Social он потребовал ответов от Белого дома.

«Так когда же они собираются опубликовать подробности обмена пленными с Россией? Сколько людей мы получили за тех, кого отдали?.. Освобождаем ли мы убийц, киллеров или головорезов? Просто любопытно, потому что мы никогда не заключаем выгодных сделок ни в чем, особенно в обмене заложниками», — написал Трамп.

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1 августа в аэропорту Анкары состоялся крупнейший со времен окончания холодной войны обмен заключенными между Россией, США и рядом европейских стран. Среди обменянных также были журналист Эван Гершкович, политики Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза (оба включены Минюстом России в реестр иноагентов).

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      Екатерина Подвигина
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