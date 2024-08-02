В Кремле пообещали продолжить работу по возвращению заключенных за границей россиян

Песков: в Кремле продолжат работу по освобождению россиян из зарубежных тюрем

Российские спецслужбы продолжают работу по возвращению граждан РФ, находящихся в заключении за границей, заявил пресс-секретарь президента России Дмиртий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Судьба всех наших россиян, которые находятся в заключении за границей, в Соединенных Штатах Америки, — это предмет постоянной обеспокоенности для всех наших соответствующих ведомств, которые продолжают соответствующую работу», — подчеркнул Песков.

Ранее в аэропорту Анкары состоялся крупнейший после окончания холодной войны обмен заключенными между Россией, США и другими странами Запада. Переговоры проходили тайно в течение нескольких месяцев.