В Кремле пообещали продолжить работу по возвращению заключенных за границей россиян

Российские спецслужбы продолжают работу по возвращению граждан РФ, находящихся в заключении за границей, заявил пресс-секретарь президента России Дмиртий Песков. Его цитирует ТАСС.
«Судьба всех наших россиян, которые находятся в заключении за границей, в Соединенных Штатах Америки, — это предмет постоянной обеспокоенности для всех наших соответствующих ведомств, которые продолжают соответствующую работу», — подчеркнул Песков.
Ранее в аэропорту Анкары состоялся крупнейший после окончания холодной войны обмен заключенными между Россией, США и другими странами Запада. Переговоры проходили тайно в течение нескольких месяцев.