В Кремле сравнили переговоры по обмену заключенными и по Украине

Песков: обмен заключенными и тема Украины — совершенно разные ситуации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил переговоры по обмену заключенными с переговорами по теме Украины, назвав эти ситуации совершенно разными. Его слова передает РИА Новости.

«Это разные направления работы и совершенно разные ситуации... Эта работа, которая велась по линии ФСБ и ЦРУ, требовала очень сложных переговоров, составления очень сложных, филигранных цепочек, вовлеченности целого ряда стран. Но если говорить об Украине и о более комплексных международных проблемах, это совсем другое дело», — заявил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, для переговоров по украинскому вопросу характерны «совсем другие принципы», такие, как национальные интересы России и ее национальная безопасность. Пресс-секретарь подытожил, что работа в этой области «ведется чуть-чуть в другом режиме и по другим принципам».

Ранее Песков заявил, что спецслужбы России продолжают работу по возвращению соотечественников, находящихся в заключении за границей.

1 августа в аэропорту Анкары состоялся крупнейший после окончания холодной войны обмен заключенными между Россией и странами Запада.