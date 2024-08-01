Трамп потребовал подробностей от Белого дома о сделке по обмену заключенными

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал сделку по обмену заключенными между Россией и странами Запада. В своей соцсети Truth Social он потребовал ответов от Белого дома.

«Так когда же они собираются опубликовать подробности обмена пленными с Россией? Сколько людей мы получили за тех, кого отдали?.. Освобождаем ли мы убийц, киллеров или головорезов? Просто любопытно, потому что мы никогда не заключаем выгодных сделок ни в чем, особенно в обмене заложниками», — написал Трамп.

Он заявил, что американские переговорщики постоянно являются «позорищем» для страны. По мнению Трампа, власти называют сделку сложной, «чтобы никто не мог понять, насколько она плоха».

1 августа в Анкаре состоялся масштабный обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами. Переговоры проходили тайно в течение нескольких месяцев. В обмене, среди прочих, приняли участие бывший морской пехотинец США Пол Уилан и журналист WSJ Эван Гершкович. В Россию вернулись восемь человек.