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17:09, 2 августа 2024Мир

Трамп назвал сделку по обмену заключенными феноменальной для России

Трамп: Россия заключила феноменальную сделку по обмену заключенными с Западом

Фото: Vincent Alban / Reuters

Россия заключила феноменальную сделку по обмену заключенными с рядом стран Запада. Такое заявление бывший американский лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп сделал в интервью телеканалу Fox Business.

«Русские заключили отличную сделку. (...) Они заключили феноменальную сделку», — отметил Трамп.

Политик добавил, что не будет критиковать этот обмен и сказал, что он рад, что американские заключенные вернулись домой.

Ранее Дональд Трамп утверждал, что в случае его победы на выборах президент России Владимир Путин вернет заключенного американского журналиста Эвана Гершковича в США. Он подчеркивал, что российский лидер сделает это «для него» и «не для кого-либо другого».

1 августа в Анкаре состоялся масштабный обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами. Среди попавших под обмен американцев был Гершкович.

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      Лина Пивоварова
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