В Молдавии оппозиция подала документы для участия в референдуме

Оппозиционная Победа подала документы в ЦИК Молдавии для участия в референдуме

В Молдавии оппозиционная партия «Шанс», входящая в блок «Победа», подала документы в ЦИК для регистрации в качестве участника референдума о ероинтеграции. Об этом сообщил лидер формирования Алексей Лунгу, передает РИА Новости.

Партия планирует выступить против включения в конституцию республики положения о внешнеполитическом курсе страны в сторону Евросоюза.

«Мы хотим ознакомить граждан Молдовы с альтернативной прозападному курсу властей точкой зрения. Действующая власть посредством подконтрольных СМИ на протяжении всего времени рассказывает, что евроинтеграция — это единственный путь для нашей Родины. Умалчивая, что впоследствии приведет к потере независимости Молдовы», — заявил Лунгу.

Он добавил, что продавливая интересы «западных заказчиков», власти пытаются не допустить оппозицию к участию в референдуме, который пройдет 20 октября.

Ранее ЦИК Молдавии отказался регистрировать инициативную группу кандидата в президенты республики от блока «Победа» Василия Боли. Документы в ЦИК он подавал как независимый депутат.