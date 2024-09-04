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19:31, 4 сентября 2024Силовые структуры

В России завели дело по факту жестокого обращения ВСУ с военнопленными

СК возбудил дело из-за видео с пытками ВСУ над российскими пленными

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело после публикации видео, на котором украинские военные пытают российских пленных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется по статье 356 УК РФ («Применение в вооруженном конфликте запрещенных методов»). Следователи намерены проверить обнародованную информацию и привлечь причастных к ответственности.

28 августа сообщалось, что в Курской области заметили медика Вооруженных сил Украины с позывным Каннибал, пытавшую российских пленных. Врач по имени Варвара в украинских СМИ рассказывала, что ненавидит всех россиян, считает их нелюдями.

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      Любовь Ширижик
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