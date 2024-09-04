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11:15, 4 сентября 2024Мир

В США указали на неготовность НАТО к вступлению Украины

Экс-сотрудник Госдепа Волкер: Украина готова к НАТО, но НАТО не готово к Украине

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Украина готова к вступлению в НАТО, но НАТО не готово к Украине. На неготовность Североатлантического альянса к членству Киева указал бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью CNN.

«Говорить о том, что она не готова к членству в НАТО — неверно. Это НАТО не готово принять Украину. Это тот случай, когда альянс сомневается», — сказал экс-сотрудник Госдепа.

Бывший постоянный представитель США при НАТО также призвал страны блока показать, что готовы принять Украину в будущем.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил вероятность вступления Украины в НАТО и напомнил российскую позицию по этому вопросу. Он исключил присоединение Киева к Североатлантическому альянсу и подчеркнул, что это невозможно.

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      Семен Александров
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