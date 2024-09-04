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09:50, 4 сентября 2024Бывший СССР

В ВСУ рассказали об отказе от тактики под Торецком из-за прорыва ВС России

Украинский боец Иевлев: ВСУ под Торецком перешли от тактики к импровизации

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

В связи с прорывом флангов в районе Торецка российскими войсками, Вооруженным силам Украины (ВСУ) приходится полагаться на импровизацию. Об отказе украинской армии от тактики рассказал в эфире телеканала «Эспрессо» боец ВСУ Евгений Иевлев.

«Это заставило нас быстро переориентироваться. Это уже больше военная импровизация, чем подготовленная тактическая оборона», — заявил военный.

Он отметил, что ВСУ продолжают испытывать кризис на торецком направлении, который связан с дефицитом боеприпасов и нехваткой личного состава.

Ранее полную сдачу Донбасса Украиной предрек бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, ситуация, которая складывается и на фронте, и в тылу — это полная катастрофа.

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      Глеб Палехов
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