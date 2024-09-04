Власти призвали не обзывать строителей «арбузниками»

Замглавы Минстроя Стасишин призвал не обзывать строителей «арбузниками»

Строителей-монолитчиков из Китая призвали не обзывать «арбузниками». С соответствующей просьбой во время Восточного экономического форума (ВЭФ) выступил заместитель главы Минстроя Никита Стасишин, его слова приводит РБК.

Представитель власти подчеркнул, что не стоит давать прозвища строительным профессиям. Так, он отметил, что строителей, включая монолитчиков из Китая, иногда называют «арбузниками». Стасишин пояснил, что на сегодняшний день специалисты в этой сфере, в том числе разнорабочие, водители спецтехники и инженерно-технические работники, получают хороший доход. Он также подчеркнул, что именно строители сейчас восстанавливают регионы, вошедшие в состав России в 2022 году. «Они не арбузниками восстанавливаются, они восстанавливаются строителями. Я вас прошу, никогда больше не склоняйте ни одну профессию и не обзывайтесь на строителей. А то в ответ мы вас тоже как-нибудь назовем», — подытожил замглавы Минстроя.

Днем ранее бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что, несмотря на то, что строители в РФ перестали брать кредиты на длительный срок по причине высоких ставок, это не повлечет за собой остановку строек.