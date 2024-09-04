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20:57, 4 сентября 2024Мир

Во Франции опровергли дату назначения нового премьера страны

BFMTV: имя нового премьера Франции не будет объявлено 4 сентября

Фото: Justin Tallis / Reuters

Канал BFMTV опроверг данные о том, что новый премьер-министр Франции будет назначен 4 сентября.

«Имя нового премьер-министра не будет объявлено в эту среду [4 сентября] вечером», — утверждается в публикации.

Ранее BFMTV сообщил со ссылкой на источники, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен назначить нового премьер-министра страны 4 сентября после продолжительных дискуссий.

По данным канала, главными кандидатами на пост главы правительства являются бывший премьер-министр Франции Бернар Казнев и председатель совета региона О-де-Франс Ксавье Бертран.

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