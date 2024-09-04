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18:34, 4 сентября 2024Забота о себе

Врач назвал опасное последствие недосыпа

Сомнолог Полуэктов: недосып может привести к снижению защитных функций организма

Фото: Zohre Nemati / Unsplash

Недосып может привести к снижению защитных функций организма, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» эксперт АНО «Культура здоровья», врач-сомнолог Михаил Полуэктов.

«Проблемы с засыпанием часто связаны с гиперактивностью мозговых активирующих систем. Чаще всего она возникает на фоне стресса: нарушение привычного распорядка жизни приводит к возбуждению той части головного мозга, которая отвечает за активацию, и это препятствует засыпанию», — объяснил врач.

По словам Полуэктова, подобные нарушения сна понижают защиту организма, поскольку сон сам по себе является одним из важнейших средств восстановления, в том числе от стресса. Нормализовать сон, как рассказал врач, часто можно без обращения к специалистам с помощью соблюдения режима сна-бодрствования, поддержания адекватного уровня физической нагрузки.

«Другая проблема — ночные пробуждения. Во-первых, в таких случаях никогда нельзя смотреть на часы. Как только вы посмотрели на часы, мозг активируется заснуть становится труднее. Также не нужно вставать: сон устроен циклично, чередование фаз медленного и быстрого сна происходит в течение получаса. И, если подождать те же полчаса, пик возбуждения может пройти, организм погрузится в спокойное состояние, уснуть станет проще», — рассказал Полуэктов.

Ранее врач общей практики Александр Мясников и сомнолог Александр Калинкин заявили, что недостаток сна может привести к появлению онкологических заболеваний.

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      Наталия Белова
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