Врач раскрыл неожиданную причину изжоги

Врач Агапкин заявил, что ношение тесной одежды может быть причиной изжоги

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл неожиданную причину изжоги. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что ношение тесной одежды может быть причиной недуга. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи на вопрос, действительно ли ношение тесной одежды может провоцировать изжогу, ответила отрицательно. Врач не согласился с предположением девушки.

«На самом деле может, потому что тесная одежда сдавливает брюшную полость — увеличивается давление, и это может привести к гастроэзофагеальному рефлюксу, то есть к забросу желудочного сока в пищевод», — отметил Агапкин.

Ранее терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман предупредили о вреде распространенной привычки. Медики рассказали, что употребление жевательной резинки со вкусом мяты провоцирует изжогу.