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10:48, 13 августа 2024Интернет и СМИ

Врачи предупредили о вреде распространенной привычки

Врачи Малышева и Гандельман: жевательная резинка с мятой провоцирует изжогу

Фото: FotoDuets / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале заявили, что употребление жевательной резинки со вкусом мяты провоцирует изжогу. Выпуск, в котором врачи предупредили о вреде распространенной привычки, доступен на сайте телеканала.

По словам Гандельмана, мята расслабляет сфинктер между желудком и пищеводом, что приводит к возникновению изжоги. «Поэтому людям с рефлюксной болезнью мяту употреблять не рекомендуется», — отметил врач.

Малышева при этом предостерегла россиян от жевательных резинок с ментолом. «Потому что у вас будет усиливаться изжога, и вам же будет хуже, поэтому я мяту не ем ни в каком виде», — заключила медик.

Ранее Елена Малышева и Герман Гандельман развеяли миф, что острая пища вызывает изжогу. По словам специалистов, острые продукты полезны для здоровья.

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      Олег Демидов
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