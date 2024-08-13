Врачи Малышева и Гандельман: жевательная резинка с мятой провоцирует изжогу

Терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале заявили, что употребление жевательной резинки со вкусом мяты провоцирует изжогу. Выпуск, в котором врачи предупредили о вреде распространенной привычки, доступен на сайте телеканала.

По словам Гандельмана, мята расслабляет сфинктер между желудком и пищеводом, что приводит к возникновению изжоги. «Поэтому людям с рефлюксной болезнью мяту употреблять не рекомендуется», — отметил врач.

Малышева при этом предостерегла россиян от жевательных резинок с ментолом. «Потому что у вас будет усиливаться изжога, и вам же будет хуже, поэтому я мяту не ем ни в каком виде», — заключила медик.

Ранее Елена Малышева и Герман Гандельман развеяли миф, что острая пища вызывает изжогу. По словам специалистов, острые продукты полезны для здоровья.