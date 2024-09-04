Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:17, 4 сентября 2024Бывший СССР

ВС России уничтожили саперную группу ВСУ в районе Кременной

ТАСС: ВС России уничтожили саперную группу ВСУ в районе Кременной

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска уничтожили артиллерийским ударом саперную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Кременной. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«Средствами объективного контроля была обнаружена группа украинских саперов. (...) Разведчики быстро передали координаты, по группе был нанесен артиллерийский удар», — приводятся в публикации слова собеседника агентства.

Отмечается, что саперы были уничтожены в ходе установки минных заграждений, пытаясь прикрыть отход своей группировки.

Ранее в ВСУ рассказали об отказе от тактики и переходе к импровизации в обороне под Торецком из-за прорыва российских войск. По словам украинского бойца Евгения Иевлева, ВСУ продолжают испытывать кризис на торецком направлении, который связан с дефицитом боеприпасов и нехваткой личного состава.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило об ударе по учебному центру ВСУ в Полтаве

      Приближенный Путина рассказал о пользе передвижения экономом на такси

      Верховный комиссар ООН по правам человека не дал оценку запрету УПЦ на Украине

      Медведь-гризли напал на охотника и укусил его

      НАСА заявило о готовности к запуску станции Europa Clipper

      На ЗАЭС заявили об ожидании реальных шагов от МАГАТЭ по защите от ВСУ

      «Открытие» объединяется с ВТБ. Что это даст клиентам?

      Катя Лель назвала самый лучший город Земли

      Певица Алсу рассказала о жизни после развода

      На Украине сообщили о повреждении энергоинфраструктуры в пяти областях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше