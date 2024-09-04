ТАСС: ВС России уничтожили саперную группу ВСУ в районе Кременной

Российские войска уничтожили артиллерийским ударом саперную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Кременной. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«Средствами объективного контроля была обнаружена группа украинских саперов. (...) Разведчики быстро передали координаты, по группе был нанесен артиллерийский удар», — приводятся в публикации слова собеседника агентства.

Отмечается, что саперы были уничтожены в ходе установки минных заграждений, пытаясь прикрыть отход своей группировки.

Ранее в ВСУ рассказали об отказе от тактики и переходе к импровизации в обороне под Торецком из-за прорыва российских войск. По словам украинского бойца Евгения Иевлева, ВСУ продолжают испытывать кризис на торецком направлении, который связан с дефицитом боеприпасов и нехваткой личного состава.