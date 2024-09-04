ВСМ может появиться на Дальнем Востоке

Савельев: в будущем ВСМ будут планировать в рамках развития Дальнего Востока

В будущем высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ) могут появиться на Дальнем Востоке. Об этом сообщил вице-премьер России Виталий Савельев, передает ТАСС.

Собеседник издания напомнил о планах по строительству ВСМ в России во время выступления на ВЭФ-2024. «Я думаю, придет то время, когда высокоскоростные железные дороги мы будем планировать и в рамках развития Дальнего Востока. А как без этого, у нас страна огромная», — заявил Савельев.

Ранее стало известно, что строительство ВСМ в России потребует в среднем почти 39 тысяч рабочих на ежегодной основе. ВСМ — это специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия, на которой поезда могут развивать скорость 200-400 километров в час.

На данный момент в России нет ВСМ. Пилотным проектом станет магистраль, которая соединит Москву и Санкт-Петербург. Согласно планам, линия должна начать работать в 2028 году.