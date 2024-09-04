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19:45, 4 сентября 2024Россия

ВСУ атаковали Курскую область управляемыми авиабомбами второй раз за сутки

ВСУ выпустили по Курской области еще две управляемые авиабомбы

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область управляемыми авиабомбами второй раз за сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы российского региона Алексей Смирнов.

По данным Смирнова, в российском регионе на границе с Украиной сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

«Еще две управляемые авиационные бомбы ВСУ уничтожены в приграничном районе Курской области», — написал врио губернатора.

Ранее в среду, 4 сентября, сообщалось, что Украина выпустила по Курской области две управляемые авиабомбы и беспилотник.

Бои с ВСУ в Курской области ведутся с 6 августа. В приграничном регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а также режим контртеррористической операции.

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      Елена Торубарова
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