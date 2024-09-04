ВСУ атаковали Курскую область управляемыми авиабомбами второй раз за сутки

ВСУ выпустили по Курской области еще две управляемые авиабомбы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область управляемыми авиабомбами второй раз за сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы российского региона Алексей Смирнов.

По данным Смирнова, в российском регионе на границе с Украиной сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

«Еще две управляемые авиационные бомбы ВСУ уничтожены в приграничном районе Курской области», — написал врио губернатора.

Ранее в среду, 4 сентября, сообщалось, что Украина выпустила по Курской области две управляемые авиабомбы и беспилотник.

Бои с ВСУ в Курской области ведутся с 6 августа. В приграничном регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а также режим контртеррористической операции.