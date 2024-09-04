Украина выпустила по Курской области две управляемые авиабомбы и беспилотник

Врио курского губернатора Смирнов: сбиты две авиационные бомбы и дрон ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили беспилотник и две управляемые авиационные бомбы по территории Курской области. Об этом сообщил врио губернатора росийского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Утром сбиты украинский БПЛА самолетного типа и две управляемые авиационные бомбы в приграничном районе», — сообщил он.

Утром в среду, 4 сентября, ВСУ также пытались атаковать Белгородскую область — там сбили несколько воздушных целей. Как уточнял губернатор Вячеслав Гладков, цели поразили над Белгородом, Белгородским районом и в Яковлевском городском округе. Никто не пострадал.

Ночью того же дня ВСУ пытались ударить по России четырьмя беспилотниками (их сбили над Белгородской и Курской областями, а также над Черным морем) и четырьмя безэкипажными катерами — последние уничтожили в акватории Черного моря.