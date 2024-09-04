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07:53, 4 сентября 2024Россия

ВСУ пытались атаковать Россию дронами и безэкипажными катерами

МО: уничтожены 4 дрона и 4 безэкипажных катера ВСУ, пытавшихся атаковать РФ

Фото: Globallookpress.com

В ночь на среду, 4 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать территорию России беспилотниками и безэкипажными катерами. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что беспилотники самолетного типа сбили средства противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Белгородской и Курской областями, а также над Черным морем. В северо-западной части акватории, кроме того, силы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Там не привели других подробностей случившегося.

Днем ранее, 2 сентября, Украина за ночь пыталась ударить по двум регионам России. Силы ПВО тогда сбили два беспилотника в Калужской и Брянской областях.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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