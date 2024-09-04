За информацию о найденной без признаков жизни в водоеме школьнице объявили награду

Полиция объявила награду за информацию о смерти 12-летней девочки в Бураковском

Школьницу без признаков жизни обнаружили в водоеме в российском регионе

Начало событий в новости Школьницу без признаков жизни обнаружили в водоеме в российском регионе

Сотрудники полиции объявили награду в полмиллиона рублей за достоверную информацию о случившемся с 12-летней девочкой, которая была найдена без признаков жизни в водоеме в хуторе Бураковском. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ведомство призывает всех, кто обладает какой-либо информацией, обратиться в дежурную часть ОМВД России по Кореновскому району.

Школьница без признаков жизни и со следами насилия была найдена в ночь на 2 сентября. После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о расправе над малолетней.

Уточняется, что расследование находится на личном контроле руководителя следственного управления по Кубани.

