За информацию о найденной без признаков жизни в водоеме школьнице объявили награду

Сотрудники полиции объявили награду в полмиллиона рублей за достоверную информацию о случившемся с 12-летней девочкой, которая была найдена без признаков жизни в водоеме в хуторе Бураковском. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Ведомство призывает всех, кто обладает какой-либо информацией, обратиться в дежурную часть ОМВД России по Кореновскому району.
Школьница без признаков жизни и со следами насилия была найдена в ночь на 2 сентября. После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о расправе над малолетней.
Уточняется, что расследование находится на личном контроле руководителя следственного управления по Кубани.