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08:15, 3 сентября 2024Силовые структуры

Школьницу без признаков жизни обнаружили в водоеме в российском регионе

СК на Кубани возбудил дело после обнаружения тела 12-летней девочки в водоеме

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в водоеме 12-летней школьницы без признаков жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

Дело возбуждено по статье о расправе над малолетней. Уточняется, что расследование находится на личном контроле руководителя следственного управления по Кубани.

По данным СК, все произошло в хуторе Бураковском Кореновского района. В ночь на 2 сентября девочку без признаков жизни нашли в водоеме, на ее теле были видны следы насилия. Сейчас на месте работают сотрудники. Другие подробности произошедшего не раскрываются.

Ранее в Вологодской области задержали двух подозреваемых в расправе над тремя человеками и покушении на жизнь еще двоих в местном поселке.

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      Олеся Мицкевич
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