Зеленский решил посетить заседание правящей партии после провала голосований в Раде

Зеленский посетит заседание «Слуги народа» после провала голосований в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский решил посетить заседание фракции правящей партии «Слуга народа» после провала на голосованиях по кадровым перестановкам в Верховной Раде. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

«Президент Владимир Зеленский примет участие в посвященном кадровым вопросам заседании фракции "Слуга народа" в среду вечером. Сегодня Рада провалила уже несколько важных голосований по увольнению министров», — говорится в сообщении издания.

В среду, 4 сентября, Верховная Рада рассматривала вопросы об отставке нескольких министров. По итогам заседания депутаты провалили голосование об увольнении председателя Фонда государственного имущества Виталия Коваля и вице-премьер-министра Ирины Верещук. Кроме того, парламент отложил рассмотрение отставки главы МИД республики Дмитрия Кулебы.