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14:16, 4 сентября 2024Бывший СССР

Верховная Рада отложила рассмотрение отставки главы МИД Украины

Депутат Рады Железняк: рассмотрение отставки главы МИД Украины Кулебы отложили
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Yevhen Kotenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Верховная Рада Украины отложила рассмотрение отставки министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Срочно отложили увольнение Кулебы Д.В. с должности Министра иностранных дел Украины», — написал он.

Депутат рассказал, что во время рассмотрения вопроса о снятии главы МИД с должности, в заседании парламента объявили перерыв. По его словам, против выступили члены фракции президентской партии «Слуга народа», которые понимали, что голосование провалится.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к руководству Украины, сообщил, что новым министром иностранных дел может стать первый заместитель главы МИД Андрей Сибига. По данным агентства, после этого Кулеба сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО.

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      Александр Курбатов
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