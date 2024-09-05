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06:36, 5 сентября 2024Россия

Беспилотник ВСУ атаковал Брянскую область

Губернатор Богомаз: над Брянской областью уничтожен беспилотник ВСУ

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался атаковать Брянскую область. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram.

Он уточнил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон самолетного типа над территорией региона. В результате случившегося никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, добавил Богомаз. По его словам, сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Вскоре после этого губернатор проинформировал о новой попытке атаки со стороны ВСУ. Над регионом уничтожен еще один беспилотник противника, говорится в его сообщении.

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      Марина Совина
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