Доктор перечислила самые полезные для людей старше 60 лет продукты

Диетолог Гиренко посоветовала людям старше 60 лет есть рыбу 2-3 раза в неделю

Правильный рацион поможет людям старше 60 лет снизить риск переломов, болезней сердца и рака, рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Екатерина Гиренко. Самые полезные для пожилых людей продукты она перечислила в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Гиренко, для профилактики атеросклероза и ишемической болезни сердца пожилым рекомендуется употреблять рыбу не менее двух-трех раз в неделю. «Также полезны растительные масла в умеренном количестве, а животные жиры лучше минимизировать. Субпродукты, включая печень, почки, мозг, рекомендуется употреблять не чаще раза в неделю: они содержат много холестерина», — предупредила она. Аналогичным образом врач посоветовала ограничивать употребление красного мяса.

До 30 процентов животных белков в рационе пожилого человека могут составлять молочные продукты — они богаты кальцием, а потому уменьшают риск остеопороза — снижения прочности костей, объяснила врач. Она уточнила, что кальций можно получать из кисломолочных продуктов, кунжутных семечек, соевых бобов и сыра тофу. «Если употребление молочных продуктов вызывает дискомфорт, нужно обратиться к врачу, так как могут быть показаны пищевые добавки кальция. Также важно включить в рацион продукты с витамином Д (норма 800-2000МЕ в сутки): рыбу, сливочное масло, печень говяжью, сметану, сыр», — перечислила Гиренко.

Пожилым людям Гиренко посоветовала есть три-пять раз в день небольшими порциями и не переедать, поскольку с возрастом потребности организма в энергии снижаются, а риск избыточного веса повышается. Она напомнила про помогающий не переедать метод тарелки: четверть ее должны занимать белки (рыба, мясо, птица, яйца, молочные продукты или бобовые), четверть — сложные углеводы (крупы, цельнозерновой хлеб, макароны, картофель), а половину — овощи и фрукты.

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