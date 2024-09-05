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20:03, 5 сентября 2024Бывший СССР

На Украине предрекли зимний блэкаут

Харченко: при повреждении одной АЭС Украину ждет блэкаут

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

При повреждении зимой одной высоковольтной подстанций на территории атомных электростанций Украину ждет блэкаут. Такое заявление сделал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью агентству УНИАН.

«Если нам выбьют хотя бы одну станцию в мороз или две станции даже в текущую погоду, то мы точно в блэкауте. Без вариантов. У нас тогда может быть большая часть страны без электричества», — заявил эксперт.

По его словам, открытые распределительные устройства являются ахиллесовой пятой украинской энергетики, поскольку Министерство энергетики и компания «Энергоатом», по его словам, не сделали ничего для их защиты.

Он добавил, что Украину ждут отключения по 8-10 часов в сутки и без новых массированных ударов, а хуже всего ситуация обстоит в Киеве, Одессе и Харькове.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк обвинил украинское энергетическое агентство «Энергоатом» во лжи на фоне проблем со светом. «Просто эти энергетические крысы опять очень сильно врут», — прокомментировал он заявление энергокомпании, которое объясняет уменьшение выдачи электроэнергии.

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      Валентин Карант
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