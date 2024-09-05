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16:26, 5 сентября 2024Экономика

На Восточном экономическом форуме подписали контракты на рекордную сумму

Вице-премьер Трутнев: на ВЭФ подписали 258 соглашений на сумму 5,395 трлн рублей

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) его участники подписали в общей сложности 258 соглашений на рекордную сумму 5,395 триллиона рублей. Об этом заявил вице-премьер РФ, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. Его слова приводит «Интерфакс».

Он уточнил, что столь высоких результатов не было достигнуто ни на одном из предыдущих ВЭФ. «Такой цифры (5,395 триллиона рублей — прим. «Ленты.ру») у нас еще не было», — заявил Трутнев.

Полпред президента в ДФО добавил, что за время проведения форум посетили представители 75 стран, в том числе 16 недружественных. Для сравнения: на прошлогоднем форуме побывали участники из 62 государств. На ВЭФ-2024 был также установлен рекорд по количеству подписанных контрактов, резюмировал Трутнев.

В ходе выступления на пленарной сессии ВЭФ-2024 президент России Владимир Путин уделил особое внимание развитию торгово-экономических отношений с Китаем. В частности, он призвал наращивать приток инвестиций из КНР в приграничных регионах, включая Дальний Восток. Для этого, пояснил Путин, необходимо проанализировать преференции, которые создаются китайскими властями на своей территории.

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