Наряд Леди Гаги на Венецианском кинофестивале вызвал ажиотаж в сети

Американская певица и актриса Леди Гага вызвала ажиотаж в сети из-за наряда на Венецианском кинофестивале. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

38-летняя знаменитость посетила премьеру фильма «Джокер: Безумие для двоих», в котором сыграла главную роль, вместе со своим женихом, предпринимателем Майклом Полански. Для выхода в свет Гага выбрала черное бархатное платье, оформленное пышной юбкой и глубоким декольте. Она дополнила образ кружевной шляпой с рогами, а в качестве украшений предпочла сияющее колье с подвеской, крупные серьги, кольцо и браслет. Визажисты сделали в макияже акцент на губы, нанеся на них красную помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили ей волосы в аккуратный низкий пучок.

Читатели портала восхитились внешним видом исполнительницы в комментариях под материалом. «Ее платье потрясающее», «Она причудливая и элегантная. Все прекрасно спроектировано и стилизовано. Мне нравится весь образ», «Мне не нравится внешний вид. Но кто я такой, чтобы судить? Здорово, что в мире есть такие люди, которые продвигают креативность», «Потрясающий наряд! Тот, кто его придумал и сделал, великолепен», «Поразительно», — высказывались они.

Ранее поклонники заподозрили Леди Гагу в беременности из-за одной детали в ее образе на Венецианском кинофестивале.