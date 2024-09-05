Россиянам рассказали о способе получать дополнительную пенсию

Депутат Бессараб призвала россиян накапливать долгосрочные пенсионные сбережения

Крайне важно создать для себя какую-то подушку безопасности в старости, поэтому, безусловно, нужно накапливать долгосрочные пенсионные сбережения. С таким призывом к россиянам обратилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. О способе получать дополнительную пенсию она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Депутат отметила, что благодаря программе долгосрочных сбережений (ПДС) государство сегодня действительно пытается реанимировать систему пенсионных накоплений.

«Если раньше, когда произошла заморозка накопительной части пенсии, люди разочаровались, то сегодня появляются новые возможности. Это и несгораемая сумма, которая увеличилась до 2 миллионов 800 тысяч рублей по таким вкладам. Это и существенная поддержка государства. Президент поручил с трехлетнего периода продлить софинансирование пенсионных долгосрочных сбережений на 10 лет — государство добавляет 36 тысяч рублей по вкладам россиян в зависимости от доходов. Есть такая возможность — ежегодно получать такую существенную прибавку к своим накоплениям», — поделилась Бессараб.

Парламентарий также рассказала, что сегодня некоторые негосударственные пенсионные фонды (НПФ) отличаются друг от друга тем, что вводят возможность какой-то срочной выплаты. У одних НПФ это может быть страховой случай при тяжелом заболевании, у других — при потере имущества, уточнила собеседница «Ленты.ру». К выбору фонда для накоплений долгосрочных сбережений она посоветовала подойти максимально ответственно.

«Нужно внимательно изучать рынки. Нужно посмотреть отзывы других физических лиц и помнить, что когда вы вносите вклад в НПФ, вы вносите его, как минимум, на 10 лет, потому что при решении перейти из фонда в фонд вся инвестиционная часть накоплений фонда теряется. Нужно помнить об этом и делать выбор очень ответственно, читать внимательнейшим образом договор. Если сами не можете разобраться, обратитесь к своим более юридически грамотным родственникам, может, есть возможность посоветоваться с юристом», — заключила Бессараб.

Ранее россиян предупредили о схеме обмана пенсионеров. Как рассказала, куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова мошенники стали рассылать сообщения с фишинговыми ссылками, пройдя по которым можно якобы отказаться от перевода пенсий в цифровые рубли.

