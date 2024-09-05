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12:38, 5 сентября 2024Экономика

Путин рассказал о здоровье сотрудников Минфина

Путин: у сотрудников Минфина все в порядке со здоровьем

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что у сотрудников Министерства финансов страны нет проблем со здоровьем. Об этом он сообщил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, его трансляция велась в социальной сети Rutube.

Отвечая на вопрос о перспективах иностранных инвестиций на Дальнем Востоке, глава государства сказал, что готов раскрыть секрет, о котором не знают сотрудники Минфина. «Где-то занервничал один Антон Германович [Силуанов]», — отметила модератор пленарного заседания, телеведущая Александра Суворова.

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«Там не нервные ребята, у них все в порядке со здоровьем», — подчеркнул президент. Он рассказал, что китайские власти никак не сдерживают свои компании от инвестиций в российскую экономику, однако в приграничном Харбине созданы более выгодные условия для предпринимателей.

Путин призвал обратить внимание на те преференции для бизнеса, которые создаются китайскими властями на своей территории. По его словам, сделать это предстоит ради того, чтобы заинтересовать компании из других стран, в том числе КНР, инвестировать в экономику РФ.

При этом президент отметил, что на Дальнем Востоке уже создано множество льготных условий. «Мы когда начинаем в правительстве это обсуждать, Министерство финансов начинает нервничать все время, говорит: "Еще какую-то хотите придумать? Столько там насоздавали, столько преференций, хватит», — добавил Путин.

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