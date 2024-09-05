Путин заявил о потенциале добычи редкоземельных металлов на Дальнем Востоке

Путин: у Дальнего Востока есть потенциал добычи ресурсов для экономики будущего

Дальний Восток обладает потенциалом для поиска и добычи титана, лития, ниобия, редкоземельных металлов и других ресурсов, необходимых для экономики будущего, заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин. Трансляция ведется в социальной сети Rutube.

«Дальний Восток имеет потенциал кратного роста геологической изученности», — указал глава государства.

Путин также отметил, что каждый рубль госсредств, вложенных в геологоразведку в России привлечет 10 рублей частных инвестиций, и эти средства «будут окуплены, обеспечат мощную отдачу, комплексный эффект по всей производственной цепочке».

Как ранее информировали в Роснедрах, Россия сейчас занимает второе место в мире по запасам редкоземельных металлов с показателем в 28,7 миллиона тонн, имея 18 крупных месторождений.