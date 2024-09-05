Раскрыта выгода от снижения административного давления на бизнес

ОПОРА: из-за снижения давления на бизнес предприниматели сохранили 200 млрд руб.

из-за снижения административного давления на бизнес у предпринимателей ежегодно сохранялось около 200 миллиардов рублей, которые пошли на развитие. Об этом в ходе дискуссии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» Александр Калинин.

«Снижение числа проверок в пять раз — дало в первую очередь экономический эффект, позволило предпринимателям инвестировать, и в первую очередь инвестировать в промышленное производство и в сельское хозяйство», — указал он.

По его мнению, то, что две трети проверок не были санкционированы прокуратурой, свидетельствует о том, что эти контрольные мероприятия не базировались на требованиях закона. И в связи с этим отмена моратория на проверки вызывает тревогу у малого и среднего бизнеса. «Мы поддерживаем предложение генерального прокурора, механизм прокурорского согласования проверок надо сохранить. Это резервы для инвестиционного развития бизнеса, — считает глава ОПОРА России. — Если этого не произойдет, то возможен кратный рост числа проверок, как это уже было, что причинит ущерб».

По данным, озвученным в ходе выступления генпрокурора РФ Игоря Краснова на ВЭФ-2024, прокуроры не согласовали две трети всех проверок, так как их законность вызывала сомнения. Именно это снижение, по словам главы «ОПОРЫ России», и дало значимый экономический эффект.