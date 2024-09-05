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19:36, 5 сентября 2024Бывший СССР

В Литве сообщили о намерении создать вместе с Польшей хаб боеприпасов для HIMARS

Науседа: Литва намерена вместе с Польшей создать хаб боеприпасов для РСЗО HIMARS

Фото: Kacper Pempel / Globallookpress.com

Литва и Польша намерены вместе создать региональный хаб боеприпасов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает РИА Новости.

«Этот разговор имел место еще во время моего прошлого визита, ибо обе наши страны в своих военных планах имеют планы приобрести системы HIMARS. Я знаю, что определенное количество их Польша уже имеет», — сообщил литовский лидер.

Науседа добавил, что Вильнюс и Варшава готовы к сотрудничеству для создания хаба. По его словам, профильные министерства обоих государств уже ведут работу по данному вопросу.

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Ранее Науседа отмечал готовность Литвы вместе с Польшей обучать солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Для этого представитель Вильнюса предлагал использовать общие платформы стран, в том числе базу литовско-польско-украинской бригады на территории Польши.

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      Екатерина Грищенко
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