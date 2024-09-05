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07:10, 5 сентября 2024Россия

В Новороссийске закрыли пляжи на фоне атаки морских дронов

Глава Новороссийска Кравченко: из-за атаки морских дронов закрыты пляжи

Фото: Jriy Bereznuk / Russian Look / Global Look Press

В Новороссийске на фоне атаки морских беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрыли пляжи. Об этом сообщил глава российского города Андрей Кравченко в Telegram-канале.

«В районе набережной от улицы Исаева до Мысхако ограничено движение транспорта! Не осуществлять прогулки по набережной!» — написал мэр города, добавив, что на этом же участке не осуществляет работу пляж.

Утром в четверг, 5 сентября, Новороссийск подвергся атаке безэкипажных катеров. Градоначальник обратился к жителям первой береговой линии с просьбой оставаться в помещениях, где нет стекол, и не выходить на улицу. Он также призвал сохранять спокойствие и следить за информацией в официальных источниках.

Тогда же беспилотники ударили по Брянской области. Над регионом за утро сбили три беспилотника. Никто, предварительно, не пострадал. О разрушениях также не сообщалось.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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