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10:17, 5 сентября 2024Экономика

В России исключат сотни товаров из перечня для параллельного импорта

Минпромторг исключит около 200 товаров из перечня для параллельного импорта

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Из перечня товаров для параллельного импорта будут исключены сотни позиций. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке заявил замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов, его цитирует ТАСС.

По его словам, из списка исчезнут около 200 позиций, соответствующий приказ уже подписан ведомством и направлен в Министерство юстиции. «Сейчас мы ждем его государственной регистрации в течение буквально двух недель плюс-минус», — отметил замминистра.

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Основные изменения затронут товары потребительского сектора. При этом в перечень будут добавлены ряд новых брендов спортивной одежды и обуви, так как российский рынок пока не полностью обеспечен товарами этой категории, рассказал Чекушов.

Ранее опрос экономиста Института народно-хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Сергея Цухло показал, что 53 процента промышленных предприятий не смогли найти замену зарубежным поставкам на российском рынке. При этом за 2,5 года ситуация с импортозамещением улучшилась — тогда на проблемы с заменой иностранного оборудования, материалов и комплектующих отечественными пожаловались 62 процента компаний.

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