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08:51, 6 сентября 2024Силовые структуры

13 россиянок пойдут под суд за аферу с выплатами за несуществующих детей

13 россиянок пойдут под суд за аферу с выплатами за несуществующих детей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Тамбове 13 россиянок пойдут под суд за аферу с миллионными выплатами за несуществующих детей. Об этом в пятницу, 6 сентября, в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

По данным силовиков, 13 жительниц региона в возрасте от 27 до 44 лет приобрели у неустановленных пока следствием лиц подложные свидетельства о рождении ребенка. После они обратили социальный фонд и потребовали выплаты за несуществующих детей. Оформив пособия, мошенницы получили порядка 5 миллионов 200 тысяч рублей.

В настоящее время все фигурантки находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. По ходатайству следователя на их имущество наложен арест в целях возмещения в полном объеме причиненного ущерба.

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