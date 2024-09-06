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12:51, 6 сентября 2024Ценности

57-летний Гордон Рамзи снялся топлес для журнала

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Популярный британский шеф-повар Гордон Рамзи снялся топлес для обложки журнала Men’s Health. Соответствующий материал появился на сайте издания.

57-летний кулинар предстал перед камерой в темно-синих спортивных шортах выше колена и облегающей майке. Последнюю он впоследствии снял, продемонстрировав обнаженный торс. Также ресторатор позировал, отжимаясь от пола.

В интервью повар рассказал, что пять недель назад упал с велосипеда. В результате знаменитости пришлось проходить физиотерапию и делать лимфодренажный массаж, а одеваться ему помогал ассистент Джастин Мэндел. Отмечается, что в настоящее время Рамзи вернулся к тренировкам — плаванию и велоспорту.

Ранее в сентябре австралийский актер, певец и продюсер Хью Джекман похвастался мускулами на фото топлес.

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      Карина Черных
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