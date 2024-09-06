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01:11, 6 сентября 2024Ценности

55-летний Хью Джекман похвастался мускулами на фото топлес

Фото: @thehughjackman

Австралийский актер, певец и продюсер Хью Джекман похвастался мускулами на фото топлес. Соответствующим кадром он поделился в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летний артист запечатлел себя, стоя напротив зеркала в ванной комнате. При этом он позировал в черных спортивных брюках, отказавшись от рубашки и продемонстрировав рельефный торс.

Поклонники оценили внешний вид звезды фильма «Люди Икс» в комментариях. «Все эти дни в спортзале окупились!», «Горячий», «Ты теперь моя ежедневная мотивация!» — восхитились пользователи сети.

В августе Хью Джекман рассказал о диете во время подготовки к съемкам фильма «Дэдпул».

Настало их время!
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      Алина Гостева
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