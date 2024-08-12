Хью Джекман рассказал о диете во время подготовки к съемкам «Дэдпула»

Хью Джекман употреблял по 6 тысяч калорий, готовясь к съемкам «Дэдпула»

Австралийский актер, певец и продюсер Хью Джекман рассказал о диете во время подготовки к съемкам фильма «Дэдпул». Соответствующий момент из ток-шоу комика Джимми Фэллона приводит издание Daily Mail.

55-летний артист признался, что, помимо интенсивных тренировок, он соблюдал специальный рацион питания. По его словам, он употреблял по шесть тысяч калорий в день.

«И это не те калории, которые вам хотелось бы съесть», — объяснил он и уточнил, что в его ежедневном рационе преобладали курица, тиляпия и фасоль.

Ранее в мае британская предпринимательница, дизайнер и экс-участница поп-группы Spice Girls Виктория Бекхэм раскрыла неожиданные изменения в диете.