Алаудинов: ВСУ каждый день направляют подразделения на курское направление

Вооруженные силы Украины (ВСУ) каждый день направляют новые подразделения в Курскую область, при этом несут потери. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Враг уже поумнел, он знает, что у нас на наших улицах кататься не нужно даже на велосипедах», — написал он. По словам Алаудинова, в Курской области «очень много уничтоженного личного состава».

Ранее в Курской области росгвардейцы обезвредили десятки неразорвавшихся боеприпасов в огородах жителей. Об опасной находке во дворе частного сектора во Львове сообщили местные жители.