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20:22, 5 сентября 2024Силовые структуры

Росгвардейцы обезвредили десятки неразорвавшихся боеприпасов в огородах россиян

Росгвардия обезвредила неразорвавшиеся боеприпасы в огородах Курской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Курской области росгвардейцы обезвредили десятки неразорвавшихся боеприпасов в огородах жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Росгвардии.

По данным пресс-службы, об опасной находке во дворе частного сектора во Львове сообщили местные жители. Вскоре инженерно-техническая группа ведомства прибыла на место и обнаружила кассетную мину НАТО – «колокольчик» — от снаряда реактивной системы залпового огня «Хаймарс».

Боеприпас был уничтожен на месте с помощью накладного заряда.

Ранее спецназ Росгвардии обнаружил схрон организованной преступной группировки, которая орудовала на территории Луганской народной республики с 2014 года.

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      Олеся Мицкевич
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