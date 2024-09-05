Росгвардейцы обезвредили десятки неразорвавшихся боеприпасов в огородах россиян

Росгвардия обезвредила неразорвавшиеся боеприпасы в огородах Курской области

В Курской области росгвардейцы обезвредили десятки неразорвавшихся боеприпасов в огородах жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Росгвардии.

По данным пресс-службы, об опасной находке во дворе частного сектора во Львове сообщили местные жители. Вскоре инженерно-техническая группа ведомства прибыла на место и обнаружила кассетную мину НАТО – «колокольчик» — от снаряда реактивной системы залпового огня «Хаймарс».

Боеприпас был уничтожен на месте с помощью накладного заряда.

Ранее спецназ Росгвардии обнаружил схрон организованной преступной группировки, которая орудовала на территории Луганской народной республики с 2014 года.