Бастрыкин заинтересовался выселением из дома семьи участника СВО

Бастрыкин заступился за родителей участника СВО, которых выселяют из дома

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заинтересовался делом о выселении из дома семьи участника СВО из Челябинской области. Он запросил доклад о проверке по факту нарушения жилищных прав пенсионеров, об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Родителей военного принудительно выселяют из дома в поселке Ближний Береговой. Пара не успела оформить документы на жилье, которое было восстановлено из полуразрушенного здания старой школы. Сейчас региональное управление СК проводит доследственную проверку.

Ранее стало известно, что участникам СВО начнут выдавать бесплатные участки земли в Крыму вне зависимости от прописки. Прежде такая возможность была доступна только военным, прописанным в регионе.