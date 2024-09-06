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12:40, 6 сентября 2024Экономика

Бастрыкин заинтересовался выселением из дома семьи участника СВО

Бастрыкин заступился за родителей участника СВО, которых выселяют из дома

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заинтересовался делом о выселении из дома семьи участника СВО из Челябинской области. Он запросил доклад о проверке по факту нарушения жилищных прав пенсионеров, об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Родителей военного принудительно выселяют из дома в поселке Ближний Береговой. Пара не успела оформить документы на жилье, которое было восстановлено из полуразрушенного здания старой школы. Сейчас региональное управление СК проводит доследственную проверку.

Ранее стало известно, что участникам СВО начнут выдавать бесплатные участки земли в Крыму вне зависимости от прописки. Прежде такая возможность была доступна только военным, прописанным в регионе.

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      Александра Качан
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