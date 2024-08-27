Возможности для получения бесплатной земли в Крыму расширили

Бесплатные участки в Крыму начнут выдавать вне зависимости от прописки

Бесплатные земельные участки в Крыму начнут предоставлять участникам специальной военной операции (СВО) вне зависимости от прописки. О расширении перечня лиц, имеющих на это право, сообщает пресс-служба правительства республики.

Прежде такая возможность была доступна лишь служащим, прописанным в регионе. «Таким образом, граждане, независимо от места регистрации и проживания на территории Российской Федерации, после вступления в силу принятых изменений и после заключения контракта в военном комиссариате или пунктах отбора на военную службу по контракту на территории Крыма в рамках СВО приобретают возможность получения земельного участка», — сообщают местные власти. Поправки к закону 66/ЗРК-2015, как уточняется, вступят в силу через десять дней.

На получение земли от государства могут претендовать также многодетные семьи — в рамках федеральных программ «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар». Россияне могут получить от государства и бесплатное жилье. Такой шанс есть у семей со средним доходом ниже прожиточного минимума и российским гражданством. Кроме того, претенденты обязаны постоянно проживать в городе, где планируют получить подобную жилплощадь.