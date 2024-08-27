Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:29, 27 августа 2024Экономика

Возможности для получения бесплатной земли в Крыму расширили

Бесплатные участки в Крыму начнут выдавать вне зависимости от прописки

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Бесплатные земельные участки в Крыму начнут предоставлять участникам специальной военной операции (СВО) вне зависимости от прописки. О расширении перечня лиц, имеющих на это право, сообщает пресс-служба правительства республики.

Прежде такая возможность была доступна лишь служащим, прописанным в регионе. «Таким образом, граждане, независимо от места регистрации и проживания на территории Российской Федерации, после вступления в силу принятых изменений и после заключения контракта в военном комиссариате или пунктах отбора на военную службу по контракту на территории Крыма в рамках СВО приобретают возможность получения земельного участка», — сообщают местные власти. Поправки к закону 66/ЗРК-2015, как уточняется, вступят в силу через десять дней.

На получение земли от государства могут претендовать также многодетные семьи — в рамках федеральных программ «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар». Россияне могут получить от государства и бесплатное жилье. Такой шанс есть у семей со средним доходом ниже прожиточного минимума и российским гражданством. Кроме того, претенденты обязаны постоянно проживать в городе, где планируют получить подобную жилплощадь.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      «Виноват — иди отвечай». Лукашенко поддержал арест Дурова во Франции

      ВТБ объединится с банком «Открытие». Как это скажется на клиентах?

      Трое мужчин изнасиловали туристку во время отдыха на острове в Греции

      Издательство газеты в Берлине изуродовали антисемитским символом

      Москвичке вынесли приговор за проведение обрядов экзорцизма над двухлетним сыном

      Пришедших на праздник россиян накормили шлаком

      Зеленский пожаловался на отказ Польши сбивать ракеты над Украиной

      Организатор назвала лучшие российские города для свадьбы

      Украинскую теннисистку осудили за отказ от рукопожатия с бывшей россиянкой

      На Украине оценили атаку ВСУ на Курскую область словами «не играет никакой роли»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше