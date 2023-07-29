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05:41, 29 июля 2023Россия

Россиянам назвали способы получить землю бесплатно

Депутат Гаврилов: россияне могут получить бесплатную землю от государства

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов напомнил, что многодетные семьи, участники спецоперации и обычные россияне могут претендовать на получение бесплатной земли от государства. Он назвал несколько способов в беседе с РИА Новости.

«В собственности граждан находится только 7,2 процента земли, а в собственности компаний — 0,6 процента от всей земли. Так что земли в России много. И есть способы получить ее бесплатно или за небольшую плату», — сказал Гаврилов.

Существуют федеральные программы «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар», а также региональные с индивидуальными условиями. Например, семьи, которые живут в Московской области не меньше пяти лет и имеют трех или более детей могут рассчитывать на участок в 10-15 соток.

В Крыму бесплатная земля положена участникам специальной военной операции, которые проживали на полуострове с 24 февраля 2022 года, программа также распространяется на жителей Севастополя и Московской области.

«Любой житель России может на общедоступной карте Росреестра выбрать свободный участок земли, находящийся в муниципальной собственности, арендовать его, а потом выкупить по кадастровой стоимости, которая в большинстве случаев оказывается ниже рыночной», — добавил депутат. Сейчас для получения земли действует упрощенный порядок, достаточно подать заявление в местные органы власти.

Ранее россиянам рассказали о возможности бесплатно получить жилье от государства. Основное условие — средний доход на каждого члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума в регионе.

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    Александра Синицына
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