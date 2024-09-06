«Бородачи в тапочках» остановили колонну участников СВО и угрожали оружием и должностями

Участники СВО из «Эспаньолы» заявили об угрожавших оружием бородачах в тапочках

Неизвестные остановили колонну двигавшихся на задание участников специальной военной операции (СВО) из добровольческой бригады «Эспаньола» и угрожали им оружием и должностями. Об этом сообщается в Telegram-канале подразделения.

Как рассказали представители «Эспаньолы», военнослужащих атаковали неизвестные «бородачи в тапочках», заявившие о принадлежности к различным силовым ведомствам. Инцидент произошел 3 сентября. «Из блокировавших нашу колонну в районе Углегорска автомобилей без номеров (...) вывалили (...) бородачи в штатском (...), представившиеся кто сотрудниками Росгвардии, кто военной комендатурой, кто прокуратурой, кто "Ахматом", а кто Следственным комитетом», — сообщили в «Эспаньоле».

В подразделении уточнили, что из-за действий напавших участники СВО были вынуждены взять оружие наизготовку и приготовиться обороняться. «Бородатые сотрудники "спецназа в тапочках" столпилось тучным стадом среди машин, в то время как наши парни рассредоточились и взяли на контроль оппонентов», — рассказали представители добровольческого формирования.

В «Эспаньоле» добавили, что конфликт произошел из-за случившегося ранее дорожного инцидента, и обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с жалобой на «нападение по национальному признаку» и помехи в боевой работе. «Дальше уже некуда, они мешают нам работать», — подытожили в подразделении.

Ранее сообщалось, что группа кавказцев устроила танцы и открыла стрельбу в воздух на проезжей части в Валуйках приграничной Белгородской области.