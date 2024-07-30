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17:25, 30 июля 2024Россия

Кавказцы открыли стрельбу в приграничном российском городе

МК: кавказцы устроили танцы и стрельбу в воздух в Валуйках Белгородской области

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Группа кавказцев устроила танцы и открыла стрельбу в воздух на проезжей части в Валуйках приграничной Белгородской области. Об этом сообщает портал MK.RU.

По сообщению издания, инцидент произошел на главной площади населенного пункта. Как уточняет МК, видео со стрельбой распространилось по социальным сетям, вызвав возмущение местных жителей и российских военнослужащих. Ссылаясь на Telegram-канал «Zаписки Vетерана», портал рассказал, что в ситуации было поручено разобраться соратнику главы Чечни Рамзана Кадырова Апти Алаудинову.

Из какого региона России происходили «кавказцы», MK.RU не уточнил. На выложенном стоп-кадре из видео на одном из мужчин видна военная форма.

Позже канал «Zаписки Vетерана» опубликовал пост, в котором сообщил, что в инциденте принимали участие бойцы чеченского батальона имени Шейха Мансура, которых после стрельбы в городе отправили на линию боевого столкновения. Сам Апти Алаудинов никак не комментировал ситуацию.

Ранее Алаудинов извинялся за чеченца, который на внедорожнике заехал на пляж Мариуполя и устроил конфликт с местными жителями.

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      Марк Леонов
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