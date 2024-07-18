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15:49, 18 июля 2024Россия

Командир «Ахмата» извинился за заехавшего на пляж в Мариуполе на внедорожнике чеченца

Алаудинов осудил действия заехавшего на пляж в Мариуполе на машине чеченца

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Генерал-майор Апти Алаудинов осудил действия чеченца, заехавшего на пляж Мариуполя на машине. О резонансном видео командир отряда спецназа «Ахмат» высказался в Telegram.

Алаудинов подчеркнул, что плохие люди есть среди представителей любой национальности, однако поведение отдельных лиц часто приводит к обвинениям в адрес целых групп населения и даже наций. «Определенно могу сказать, что если бы это "лицо" участвовало в освобождении от нацистов населенных пунктов Донбасса и если бы оно видело погибающих рядом товарищей, то подобного не совершило бы», — написал командир «Ахмата».

Он добавил, что такое поведение не соответствует концепции первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и политике нынешнего главы республики Рамзана Кадырова, а также извинился перед всеми, кто был оскорблен поведением мужчины.

Ранее в сети появилось видео, на котором уроженец Чечни с семьей заехал на внедорожнике на пляж Мариуполя, припарковавшись у воды. На кадрах видно, что в результате между ним и отдыхающими начался конфликт. Местные жители попросили семью отогнать машину и поставить ее «как все люди», объясняя, что на берегу отдыхают дети. При этом владелец автомобиля заявил, что никуда не уедет и, как утверждают местные СМИ, набросился на присутствующих с кулаками. В том числе удар по телефону получила женщина, снимавшая потасовку на камеру.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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