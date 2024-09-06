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18:03, 6 сентября 2024Интернет и СМИ

На Западе высмеяли установку Литвой укреплений на границе с Россией

Журналист Боуз высмеял решение Литвы возвести укрепления на границе с Россией

Фото: Janis Laizans / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз высмеял установку властями Литвы оборонительных укреплений «зубы дракона» в городе Панямуне на границе с Россией. Его комментарий был опубликован в социальной сети X.

Боуз пошутил, что решение Литвы возвести укрепления на границе станет серьезным ударом по России. «Мощная военная, политическая и экономическая держава Литва установила несколько бетонных "зубов дракона" на границе с Россией. Ага, вот и все. Россия теперь обречена», — поиронизировал западный журналист.

О том, что Литва поставила «зубы дракона» на границе с Россией, стало известно 5 сентября. Власти республики заявили, что установленные заграждения могут помочь остановить «агрессию со стороны России».

Перед этим президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что страна готова обучать украинских солдат. По его словам, обучение будет проходить на общей с Польшей базе.

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      Олег Давыдов
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